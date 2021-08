Järgmisena toob Paide politseijaoskonna korrakaitseametnik Raimond Innos lagedale kaks suurt kohvrit ning pealt kinniseotud mahuka kilekoti. Kui kilekott sisaldab erinevaid riideid ja jalanõusid (täpsemalt oli seal 1 paar kummikuid ja poolsaapaid, 13 paari eri suurusega naistele ja kuus paari lastele mõeldud jalanõusid- toim), üks kohvritest väiksemaid kotte-kohvreid, siis teise kohvri sisuks on erinev kunstikraam, küll on seal puitraamid ja raamitud maalid, küll erinevad tikandid. Asjad leiti Pärnu-Rakvere maantee äärest ning siiani ei ole keegi nende vastu huvi tundnud.

Raimond Innos tunnistas, et see ongi hetkel üks kõige kentsakamatest leidudest. Pudenes see maha mõne maanteel liikuva auto koormalt või sattus tee äärde muudmoodi, pole teada. Samuti pole teada, kas kohvrites olevad esemed kannavad vaid sentimentaalset väärtust või on nende hind määratav ka eurodes.

Innos selgitas, et ühe keskmise kalendriaasta jooksul satub Paide politseijaoskonda hoiule oma 20 registreeritud leidu. „Rahakotid, võtmekimbud, dokumendid, pangakaardid- erinevate leidudega tegelevad politseinikud oma igapäevatöös muidugi tunduvalt rohkem, kuid neid asju, mis kiiresti teed omanikuni ei leia ja meile lattu seisma jäävad, on nii paarkümmend,” sõnas ta. „Valdavalt on tegemist jalgrataste ja mobiiltelefonidega, kusjuures viimaste puhul on tegelikult üsna keeruline omanikke tuvastada.”

Raimond Innos lisas, et selliste esemete puhul ei tasu tavaliselt kahtlustada kuritegu ehk tegemist on ikkagi leidasjade, mitte asitõenditega. „Tegemist on inimeste poolt kaotatud asjadega. Asjad kaovad nii tänavatel kui ka parkides ning tavaliselt avastatakse kaotatu/leitakse leitu õhtusel ajal,” sõnas ta. „Alati pole muidugi tegemist leidudega. Kui ma ise veel patrullteenistuses töötasin, siis toodi politseimajja näiteks üks televiisor, mille inimene oli prügikastide kõrvalt leidnud. Tegelikult oli televiisor mõeldud prügikasti, aga et need ajasid üle, siis lõpuks jõudis see tänu tähelepanelikule inimesele meile leiuna sisse.”

Erinevalt pealinnast, kus leidasjadele on uusi omanikke otsitud erinevate müügipäevade kaudu, siis Paides on nii, et kui aasta saab täis, ja leidasjadele omanikku leitud ei ole, siis lähevad väärtuslikumad asjad kohalikele omavalitsustele. Vastavalt sinna, kust ese leiti. Vähemväärtuslikemad asjad lähevad hävitamisele.

Raimond Innos pani inimestele hoida oma asju hoolega. „Eks kui pea on mõtteid täis ja tähelepanu hajunud, siis võivad pisemad asjad ikka maha ununeda. Ka mul endal on selliselt rahakott kütusetanklasse jäänud. Veelgi tavapärasem on aga rahakottide toidupoodi unustamine, ikka juhtub kõigil juhtub ja see on inimlik,” nentis ta. „Suuremate asjade, näiteks jalgratastega on nii, et alati ei unusta neid maha napsutanud kodanikud. Piisavalt palju tuleb politseinikel tegeleda ka lasteratastega. Minnakse jalgrattaga sõitma, mängutuhin tuleb peale ning ühel hetkel on laps kodus, ratas aga kadunud. Millalgi alles otsisime nädal aega tõukerattale omanikku.”