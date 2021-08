Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel alanud arvamusfestival on Järvamaal esimene suurem üritus, millest osavõtuks tuleb tõendada, et oled vaktsineeritud või teinud koroonatesti. Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles, et kuna festivalil on sõna alati vaba olnud, siis tal on väga kahju, et tänavu tohib ainult tõendiga inimesi sisse lubada. «Midagi pole teha, sest reeglid on sellised, ja me ei taha ka, et siin viirus levima hakkaks,» sõnas ta. Tammist märkis, et kui nad möödunud nädalal teada andsid, et vastavalt valitsuse otsusele peavad nad festivalile tulijailt tõendit küsima, siis said kuulda omajagu kriitikat ja osa inimesi teatas, et nemad just seepärast tänavu festivalile ei tulegi. Tammistile oli üllatus, et arvestatav hulk inimesi pole nõus ka testi tegema. «Meil kukkus isegi mõni esineja ära seetõttu, et need inimesed olid vaktsineerimata ja keeldusid ka testi tegemast,» lausus ta