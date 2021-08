Türi valda lisandus ööpäevaga kõige enam positiivseid koroonateste

Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 175. Järva vallas on see 129, Paide linnas 191 ja Türi vallas 204 protsenti.

Arvuliselt on viimase nädalaga Paide linna lisandunud 20, Türi valda 22 ja Järva valda 11 koroonapositiivset.

Vaktsineerituselt on kõige parem tulemus hetkel aga Türi vallal, kus on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 66,83 protsenti elanikest. Paides on see näitaja 64,87 ja Järva vallas 61,41.