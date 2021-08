"Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroodes tõendite väljastamine on igati loogiline lahendus, sest meil on olemas vajaminev teenindusvõrk. Nii saamegi aidata vähesema digivõimekusega inimesi ning näiteks välistöölisi ja –üliõpilasi, kellel ei ole Eesti autentimisvahendeid," selgitas Holst. Ta lisas, et ühtlasi on tegemist hea näitega, kus erinevad riigiasutused leiavad ühise eesmärgi nimel koostöös kiireid lahendusi.