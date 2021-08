Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järgmise aasta lõpul Paide linna lävele jõudvast neljarealisest kiirteest räägitakse kui võluvitsast, mis toob südamaale majandusliku õitsengu ning paisutab elanikkonda piimatööstuste tuleku ja pealinnast maale pagevate koroonapõgenike arvel. Kaardile vaadates on Paide linn ja Järva maakond Eestimaa süda, millel on asukohaeeliseid, nagu suurteede ristumiskoht, ligipääsetavus, lühikesed vahemaad Eesti eri paikadesse. Skeptikute meelest on Kesk-Eestist saanud riigi keskel laiuv ääremaa, kust valgub inimesi ja teenuseid rohkem välja kui neid sisse tuleb. Paljude läinud nädalavahetusel olnud arvamusfestivali maailmaparanduslike arutelude sekka kutsus Paide linnapea Priit Värk mõtteid avaldama ASi E-Piim Tootmine juhatuse esimehe Jaanus Muraka, riigihalduse ministri Jaak Aabi, inimgeograafi ja Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktori Garri Raagmaa ning Swedbanki kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse osakonna juhi Kristiina Herodese. Eesmärk oli saada aimu, kas järvalastel on tahet ja kohal perspektiivi areneda või jääb südamaal midagi siiski atraktiivsuse poolest vajaka.