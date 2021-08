Kas valitsuse liikmed on lolliks läinud?

Meie igapäevasesse normaalsesse ellu on tulnud inimese vähkkasvajana võrreldav koroonatõend, mille nõudmisest on saanud uus normaalsus. Selle kampaania juhtoinas Tanel Kiik on juba ka avalikkusele teatanud, et kuigi siseruumides on lubatud veel korraldada ilma tõendit küsimata üritusi kuni 50 inimesele ja välisõhus kuni 100 inimesele, on see pigem vaheetapp, et anda ühiskonnale teatud kohanemisaega.