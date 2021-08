Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Ligi aasta tagasi oli Järvamaa Euroopa koroonakaardil ainus roheline laik. Sügisel tõstis viirus siingi pead ja nüüd oleme olnud maakondade võrdluses keskmised või tagumise poole seas. Viimastel päevadel on nakatunuid maakonda jõudsalt juurde tulnud ja praegu on viirusega seis hullem üksnes Võru- ja Põlvamaal. Terviseameti koroonakaardil on punaseks värvunud juba Türi vald ja Paide linn. Eesti haigekassa Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator ja Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raid¬vere ütles, et murelikuks teevad teda arvud, mis näitavad, kui suur osa testimas käinud järvalastest on andnud positiivse proovi. Kui Eestis on viimase 14 päeva jooksul positiivsete tulemuste osa tehtud testide koguarvust 5,1 protsenti, siis Järvamaal on see Raidvere ütlust mööda 9,3 protsenti, seega ligi kaks korda suurem.