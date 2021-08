Positiivseid proove jagus kõikidesse omavalitsustesse

Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 202. Järva vallas on see 134, Paide linnas 210 ja Türi vallas 250.

Täpsustatud andmetel on maakonnas registreeritud 1876 haigusjuhtu, millest aktiivseid on hinnanguliselt 105.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 700 777 inimesele, kellest 95 191 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 605 586 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5291 doosi, kokku on manustatud 1 224 340 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62,2%.