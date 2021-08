Imavere päevakeskuse juhataja Helja Must ütles, et kui varem oli pinda kokku 93 m², siis nüüd 254 m², sellest 120 m² teeninduskeskusega ühiselt kasutatavat pinda. Ligipääsetavus on aga palju parem. Esiteks on maja hästi leitav, silt paistab maanteele, teiseks – siin pole segavat treppi. „Kõige rohkem rõõmu tunneme saalist: saame siin kõik oma peod korraldada ja hulga rohkem rahvast kaasata, 30–40 inimest mahub siia vabalt," ütles Must. „Piirkonna sotsiaalvaldkonna töötajad on nüüd ühe katuse all."