Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Järvamaa meditsiinitöötajad kavandasid kooliõpilaste vaktsineerimisega Eesti edulugu, põrkuvad nad nüüd takistuste vastu. Küll pole vaktsineerimisega koroona vastu nõus lastevanemad, küll teismelised noored ise. Need noored, kes on kaitsesüsti kätte saanud, aga tehtut ei kahetse. Paide noortevolikogu liige Ade-Briana Nurk (16) ütles, et kohe, kui võimalus avanes, uuris ta välja, kus ja kuidas end koroona vastu vaktsineerida saab. «Initsiatiiv ei tulnud vanematelt, vaid minult endalt,» sõnas ta.

* Reedel Paide Vallimäel olnud taasiseisvusmispäeva pidustustel tunnustati ka Järvamaa kauneimate kodude omanikke. Kõige kaunimateks kodudeks valiti tänavu perekond Tokaruki kodu Amblas ja perekond Uibo kodu Türi vallas Lokuta külas. Presidendilt saab tunnustada ka Koigi kool, kes jäi žüriile silma väga ilusa kooliaiaga.

* Järvamaa koolid võivad kolmandale viiruslainele vastu minna suuresti vaktsineeritud töötajatega. Enim vaktsineerituid on Järva valla haridusasutustes: 72 protsenti ehk 476 töötajast on vaktsineerimata 133 inimest.

* Kolmapäeval avati Paides Valgekivi ärimajas pidulikult Würth ASi ja W.EG Eesti ühine esindus. Valgekivi ärimaja ehitus algas eelmisel suvel ja esimesed rentnikud tegutsevad hoones juba aasta algusest. Avamisele olid tulnud paljud Würthi ja W.EG Eesti koostööpartnerid ja kliendid, kellel oli peale toodete uudistamise ka palju vaadata ja kuulata

* Kolmapäeval oli Türi vallavolikogu erakorraline istung, kus volinikud moodustasid uurimiskomisjoni vallajuhtide ja lastekaitsetöötaja tegevuse uurimiseks. Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo ütles, et vallavalitsus on kõnelause juhtumi suhtes alustanud menetlust, kuid ta ei pea õigeks, et vallavalitsus iseennast kontrollib. «See on ikka volikogu töö,» sõnas ta.

* Üle-eelmistest jõuludest saati iga päev ja iga ilmaga ujunud paidelane Ott Koobas on lehelugejale tuttav, sest oleme mitu puhku jälginud tema teekonda. Eelmisel nädalal sai tal ujumas käidud 600 päeva ja erinevaid kohti on mees avastanud 150.

* Suve hakul astus Kodasemalt pärit arhitekti Avo-Himm Looveere lesk Kristin-Mari Esna galerii uksest sisse ja tegi peremees Martin Bristolile ettepaneku avada abikaasa kodukohas 80. sünniaastapäeval tema tööde näitus. «Nägin Eesti televisioonis saatelõiku Esna galeriist ja olin vaimustunud, et siin on selline koht,» ütles Avo-Himm Looveere kursusekaaslane, abikaasa ja kahe lapse ema Kristin-Mari. Esna naaberkülas Kodasemal sündinud arhitekti tuntuim töö on Pirita olümpia purjespordikeskus.