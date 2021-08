Neljapäevast laieneb maskikandmise ja tõendite esitamise kohustus

Valitsus võttis neljapäeval vastu põhimõttelise otsuse, mille järgi tuleb alates 26. augustist nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit, kanda maski, edastas valitsuse pressieisndaja. Lisaks tuleb avalikes ruumides, kus on nõutud COVID-19 nakkusohutuse tõendamine, teha seda kõigil klientidel või osavõtjatel, inimeste arvust sõltumata.

„Oluliselt nakkavama koroonaviiruse deltatüve laienenud levik Eestis on toonud kaasa viiruse leviku kasvu ja suurenemas on ka haiglaravil olevate inimeste arv,“ ütles peaminister Kaja Kallas. Selleks, et koroonaviiruse laienenud levik ei sunniks meid taas kooliaasta alguses majandus- ja ühiskonnaelu lukustama, peame aktiivselt kaitsma ennast ja teisi. Esiteks tuleb esimesel võimalusel läbida vaktsineerimiskuur ja olla valmis enda nakkusohutust tõendama. Teiseks peame väga nakkava deltatüve leviku vähendamiseks hakkama kandma maske lisaks ühistranspordile ka poodides, panga- ja postkontorites ning muudes mittekontrollitud avalikes siseruumides.“