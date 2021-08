Vägivald tuleb alati üheselt hukka mõista

Nende peal kasutati jõuvõtteid. Mitmed eraldiseisvad pealtnägijad tunnistavad, et selles olukorras tõukas, lükkas ja mõnitas lapse isa ka laste ema ning surus ta lõpuks autoukse vahele, kui viimane proovis nutvat last lohutama minna. Selline käitumine on vägivaldne ja seda ei saa kuidagi heaks kiita. Vägivalda ei tohi kunagi tolereerida, seda teadlikult kasutada, pealt vaadata või õigustada.