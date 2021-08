Politsei- ja piirivalveametis ei ole registreeritud päevane avalik koosolek ega ka õhtul toimuv autosõit. Samuti puudub üritustel konkreetne korraldaja, kes koordineeriks inimeste tegevust, tagaks osalejate ohutuse ning oleks politseile heaks partneriks turvalisuse küsimustes.

PPA strateegilise staabi juht Ivo Utsar ütles, et politsei eesmärk on olla abiks ürituste korraldajatele, et osalejate turvalisus oleks tagatud. "Suhtleme võimalike eestvedajatega, ent senini ei ole keegi korraldaja rolli enda kanda võtnud,” rääkis ta.

Utsar lisas, et on tavapärane, et avalike koosolekute ja ürituste korral soovib politsei suhelda organisaatoritega, kaardistamaks võimalikke ohte ja rahvakogunemistega seotud riske. Muuhulgas koguda infot provokatsioonide ja võimalike üritust segavate inimeste kohta.

Utsar rääkis, et päevasel üritusel on peamiseks eesmärgiks inimestega suhtlemine, suunamine ning vajadusel nende abistamine. Õhtusel autosõidul suunab politsei tähelepanu liikluse rahustamisele. “Liiklusesse võib kohati koguneda tavapärasest rohkem inimesi. Selleks, et ei tekiks seisakuid ega juhtuks õnnetusi, on oluline, et osalejad järgiksid liiklusreegleid. Kinni tuleb pidada kiirusepiirangust, foorituledest ning olla tähelepanelik teiste liiklejate suhtes. Vajadusel fikseerime rikkumise ning alustame menetlust,” lausus ta.

Meelsuse avaldamine ei ole keelatud, kuid igal osalejal lasub kohustus, et üritus mööduks turvaliselt ja ilma vahejuhtumiteta. Samuti tuleb järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koroonaviiruse leviku peatamiseks seatud piiranguid.