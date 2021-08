Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 707 914 inimesele, kellest 96 792 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 611 122 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 1404 doosi, kokku on manustatud 1 235 733 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62,8%.