Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal võttis valitsus vastu otsuse, mille järgi tuleb 26. augustist avalikes ruumides, kus ei kontrollita COVIDi-tõendit, kanda maski. Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ütles, et maskide kandmise kohtust on politseinikud Järvamaal kontrollinud ja neljapäevast jälgivad nad seda ka kauplustes ja teenindusasutustes. Toomsalu selgitas, et pühapäeval kontrollisid politseinikud maskide kandmist kirikutes, kust lahkusid positiivsete emotsioonidega, sest kõik jumalateenistustel käinud inimesed kandsid maski.



* Türi põhikooli noored otsustasid kohustusliku loovtöö teemat valides võtta mõne mahuka referaadi koostamise asemel käsile hoopis ülesande, millest oleks kasu ja rõõmu rohkematele. Sügisel Türi põhikoolis kaheksandas klassis õppimist alustav Kärolyn Metsalu leidis kord koos sõbranna Karolin Oja surnuaias oma lähedase haual käies, et rahulas on palju hooldamata hauaplatse. «Vaatasime surnuaias ringi ja silma jäi üsna palju haudu, mis on pikemat aega hooldamata või lausa maha jäetud,» ütles Kärolyn. Kuna tüdrukud olid juba mõnda aega otsinud ka kohustuslikuks loovtööks sobivat teemat, saabuski selgusehetk pärast surnuaias käiku. «Otsustasime, et teeme loovtööna midagi, millel oleks heategevuslik eesmärk ja sellest saaksid kasu need lähedased, kes mingil põhjusel ei jaksa või ei saa haudu hooldamas käia,» selgitas Kärolyn.



* Rahandusministeerium avalikustas möödunud nädalal kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustaseme tulemused, kust selgub, et Eesti kõrgeimal tasemel avalikke teenuseid osutatakse Järva maakonnas. Järvamaa järel pääsesid pjedestaalile veel Harju- ja Tartumaa. Järvamaa teenustest on kõige kõrgemalt hinnatud veemajandus, noorsootöö, kultuur ja sport. Kõige madalamad hinded läksid jäätmemajandusele ja liikuvusele.



* Järvamaa kutsehariduskeskus, Paide gümnaasium ja Nurme kool on viimased aastad jaganud ühist pinda Paides aadressil Tallinna 46. Kõik pooled on hakkama saanud ja pinda väheks pole jäänud. Veebruari istungil otsustas Paide linnavolikogu lõpetada 31. augustist Paide täiskasvanute keskkooli tegevuse. Täiskasvanuhariduse lõppu maakonnas see otsus siiski ei tähendanud, sest õppimist saab jätkata Järvamaa kutsehariduskeskuse majas.



* «Enne kui lähedPariisi, käi ära Nuustakul», kõlab tuntud rahvaütlus. Sellest ütlusest on kantud ka septembri esimesel nädalavahetusel Järva vallas korraldatav Muuseumitee programm. Eestis on palju muuseume ja teemakeskusi, mida perega külastada. Ent Järva valla muuseumide eestvedajad panid kokku Muuseumitee programmi, et ärgitada valla inimesi tutvuma esmalt just kodukandi mäluastustega, mida on omajagu.



* Eelmisel reedel jätkus Järvamaa järvejooksude sari Käru järve jooksuga, mis oli järjenumbrilt juba kuues. Ümber väikese veesilma jooksjaid oli kohal 70. Jooksu eestvedaja Anne Sillamaa sõnas, et ümber Käru järve jooks on ammune tava, mis leiab tavaliselt aset koos Käru järve päevaga. «Seekord oli jooks ka maakonna sarja osavõistlus, mis tõi kohale spordirahvast tavapärasest rohkem,» ütles ta.