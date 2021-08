Lühinumbrite rägastikust päästab välja riigiinfo telefon

Kui inimene on sattunud sellisesse olukorda, kus tekib paanika ja mitte ühtegi numbrit peale 112 meelde ei tule, kas see on väga väär? «Ei, üldse ei ole paha, kui inimesel tuleb paanikas see üksainuski number meelde,» ütles Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Seidi Lamus-Tšistotin julgustavalt ja lisas, et häirekeskus võib helistajale ka nõu anda, kuhu on õige pöörduda. «Kui polegi vaja abi välja saata, siis 1247 on samuti tore number ja sealt on võimalik nõu küsida.»