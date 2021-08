Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide kohtumajas kinnitas kohtunik moldovlaste Anatoli Axacali ja Edgheni Savvovich Iusiumbeli ning prokuratuuri sõlmitud kokkuleppe, millega mehed tunnistasid ennast süüdi kahe sularahaautomaadi õhkimises ja nõustusid selle eest vastu võtma ühe aasta ja ühe kuu pikkuse vangistuse. Moldovas elavad Anatoli Axacal ja Edgheni Savvovich Iusiumbel tunnistasid kohtus, et lõhkasid 2018. aastal 16. mail Aravetel Swedbanki sularahaautomaadi ja üritasid sama teha ka 2018. aastal 5. märtsil Viljandi maakonnas Suure-Jaani alevikus. Seal küll gaas ei plahvatanud, nagu oli plaanitud, ja sularahaautomaat läks kõigest põlema, mistõttu mehed sellest raha kätte ei saanud.

* Mitte igaüks ei saa teha pilti hiidkalaga, mille raskuse alla hakkavad käed värisema ja põlved tudisema. Türi vallas elaval Andrian Lomakinil oli hiljuti õnne haarata oma kätele järvest väljasikutatud karpkala, mis kaalus 18 kilogrammi. Andrian Lomakin (16) ütles, et see on tema rekordkala. «Mulle teadaolevalt on Eestis suurima püütud karpkala raskuseks kaalutud vähemalt 21 kilogrammi,» sõnas ta.

* Kolm nädalat tagasi Järvamaal viibinud erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et parteil on plaan sügisestel valimistel Järva maakonnas oma valimisnimekirjaga välja tulla. Kallas märkis, et kõige kaugemale on nad praegu jõudnud Türi vallas, kus valimisnimekirja veab Kadri Paas. Nüüdseks on selgunud, et päris oma nimekirjaga Eesti 200 Türil välja siiski ei tule, vaid liitub valimisliiduga Tulevikuvald Türi. Eesti 200 Järvamaa eestvedaja, Türi vallavolikokku kandideeriva Kadri Paasi ja valimisliidu juhi Lauri Läänemetsa selgitusel on eesmärk panna välja tugev ja laiapõhjaline valimisnimekiri, mis ühendaks kõiki neid, kes soovivad anda Türi vallale uue hoo.

* Nädalavahetusel, kui riik tähistas 30 aasta möödumist iseseisvuse taastamisest, pakkis osa kaitseliitlasi varustuse ja haaras relva, et veeta koos liitlaste sõduritega Paide linna ja Türi valla piiril tegus nädalavahetus metsas õppusel. Kaitseliidu Järva maleva väljaõppeülem kapten Üllar Luhaste sõnas, et kahel viimasel aastal on õppust läbi viidud just Eivere-Võõbu piirkonnas riigimetsa majandamise keskuse metsades, mis pakub üksustele harjutamiseks raskesti läbitavat maastikku.

* Esmaspäevast on Järvamaa haiglas Lõuna-Eesti meditsiinistaabi korraldusel jälle koroonahaigetele eraldatud voodikohad, et nakatunud inimesi ravida ja osutada neile järelravi võimalust. Haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et esialgu on koroonahaigetele isoleeritud neli voodikohta. «Loodan väga, et maakonda ei teki seekord suuri koldeid ja olukord ei eskaleeru, siis ehk ei tule ka voodikohti juurde luua,» lausus ta.