Testimisbussi graafik kajastub maakonna koroonanumbrites

Viimase ööpäevaga lisandus Järvamaale vaid üks koroonapositiivne, kuid eile polnud ka testimispunkt siinmail. Eilne näit, mis kujunes üleeilse testimispäeva põhjal oli märksa nutusem ehk 16 positiivset testitut.Nii on see üles-ala kõikunud juba mitu nädalat.

Nendel päevadel kui testimist on maakonnas rohkem, on nakatunuid olnud üle kümne ja nendel päevadel kui testima tuleb sõita mõnda suuremasse linna, on mõni üksik positiivne testitulemus.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis kokku 4433 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 351 ehk 7,9 protsenti testide koguarvust. Uutest nakatunutest 266 inimest ehk 75,8 protsenti olid vaktsineerimata. 85 nakatunut ehk 24,2 protsenti olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 116 inimesel. 83 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 63, Ida-Virumaale 20, Pärnumaale 19, Võrumaale 17, Põlva- ja Lääne-Virumaale 15, Valga- ja Jõgevamaale 14 uut nakatunut. Raplamaale lisandus 13, Viljandimaale 12, Läänemaale 10, Saaremaal 9, Hiiumaale 2 ja Järvamaale 1 uus nakkusjuhtum. 11 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 315 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati 18 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 110 patsienti. Haiglas olijatest vajab intensiivravi 13 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 9 inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 89 ehk 80,9 protsenti on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 81 inimest).

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 67 inimest (60,9%).

Ööpäeva jooksul suri 1 koroonaviirusega nakatunud inimene: 87-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1287 koroonaviirusega nakatunud inimest.