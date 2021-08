Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Väätsa prügila müüki on Järvamaa omavalitsused arutanud juba aastaid, kuid nüüd on jõudnud tegudeni. Paide linnale ja Türi vallale kuuluv 79,43protsendine aktsiapakk on müügis kahe ja poole miljoni eurose alghinnaga. Pakkumisi prügila aktsiate ostuks on aega teha kuni 17. septembrini. Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles, et ettevõtte kindlasti kaalub Väätsa prügila aktsiate ostuks pakkumise tegemist.

* Neljapäeval sai maakonnas uus õppeaasta juba hoo sisse. Järvamaa arenduskeskus ja omavalitsuste liit korraldasid Türi kultuurikeskuses tavapärase õppeaasta avaseminari, kus osales üle 150 haridustöötaja ja haridusspetsialisti 27 haridusasutusest või teistest haridust toetavatest asutustest. Järvamaa omavalitsuste liit tunnustas avaseminaril parimaid haridustöötajaid haridus- ja teadusministeeriumi korraldatava gala «Eestimaa õpib ja tänab» kategooriate alusel.

* Suvel valitseb ujulates enamjaolt vaikelu, sest inimesed naudivad veerõõme looduslikes veekogudes. Nii on ka Türi ujulas suvi see aeg, mil uksed lukku keeratakse. Küll pole olnud töötajatel mahti lihtsalt käed rüpes istuda, sest nagu igal suvel, kulus ka tänavu aeg remonditöödele. Eile jälle uksed avanud ujula üllatab värskema ilmega.

* Kooli tavapärase alguseni 1. septembril on jäänud loetud päevad, kuid mõne Järvamaa kooliga on tänavu teistmoodi. Paide täiskasvanute keskkooli õppejuht Triin Siiber ütles, et õppeaasta algab avaaktusega 30. augustil Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppehoones, kuid õppetööd alustavad õppurid 1. septembril veel täiskasvanute keskkooli vanades ruumides.

* Eelmisel aastal ära jäänud Paide–Türi rahvajooksu korraldav toimkond on kindlalt seda meelt, et tänavune jooks on 26. septembril, kuid kehtivate piirangute taustal on korralduses tulemas siiski olulisi uuendusi.

* Järva vallas Huuksi külas elav Kadri Liblik alustab uut õppeaastat Koigi koolis viienda ja kuuenda klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning sotsiaalpedagoogina. Jõgeva kandist pärit Liblik on elus tegutsenud mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Pärast gümnaasiumi läks ta Tartusse õppima. Tudengilinnast suundus Liblik kolmeks aastaks Norra elama ja tööle ning sealt edasi mõneks ajaks Soome.

* Järvamaa kauneima kodu tiitli pälvinud Amblast pärit Ingrid ja Igor Tokaruk ei osanud 16 aastat tagasi maja ostes unistadagi sellisest kodust, nagu see neil praegu on. Pereema Ingrid meenutas, et kui nad maja ostsid, oli see ühekorruseline puitmaja, mille hoovis laiutasid laut ja küün ning viljapuuaed. «Kõige esimesena tegime kiiresti ära magamistoa, et korterist oma majja kolida. Seejärel ehitas Igor välja tualeti, sest ma ei tahtnud õues välikäimlas pimeda ja külmaga käia. Sealt edasi nõudis tähelepanu katus,» lausub ta.

* Kevadsuvi on aeg, mil tuhanded noored otsivad tööd, et taskuraha teenida. Klienditeenindajad, marjakorjajad, abitöölised, puhkuseasendajad on enamasti need ametid, kuhu tööturul veel esimesi samme tegevaid noori soostutakse vastu võtma. Ent kui mitu noort saab öelda, et veetis kogu suve koeratüdrukuna? Või värvis veega kive? Või pidas päevad läbi seana padjasõda? Ja et see ongi päris töö? Igatahes on Türi tüdruk Lisette Taube, perele ja sõpradele Lissu, sel suvel Lottemaal peategelase, koeratüdruk Lotte rollis pugenud tuhandetele väikestele ja suurtele külastajatele sedavõrd südamesse, et iga päeva lõppedes on väikestel sõpradel kahju temast lahkuda.