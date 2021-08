Terviseamet hoiatab võltsitud COVID-19 antigeeni kiirtestide eest.

Väga paljud kiirtestide tootjad on toonud Euroopa Liidu turule ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni testid. Testidele on tehtud Saksamaal erisus, mis on võimaldanud riigis tavakasutajatele müüa testi, mis ei ole läbinud nõuetekohast vastavushindamist. Selliste testide müügipakendid ja kasutusjuhendid on vastavalt tähistatud ja müük on lubatud riikides, kus on tehtud selline erisus. Saksamaal erisuse saanud testile pole lubatud müügipakendile panna CE-märgist.