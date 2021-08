Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et omavalitsuse haridusasutused võivad homme algavale uuele õppe¬aastale julgelt vastu minna, sest nii koolides kui ka lasteaedades on täitmist vajavatele kohtadele sobivad inimesed leitud. Paide Hillar Hanssoo põhikooli perega on tänavu liitunud uus huvijuht, õppealajuhataja ja kolm õpetajat. Seejuures klassiõpetajana alustanud Kadi Linno puhul on tegemist pikalt kaalutud otsusega, sest klassiõpetaja erialal lõpetas ta Tallinna ülikooli juba seitsme aasta eest. Vahepealsetel aastatel töötas Säreverest pärit Linno hoopis erasektoris. Otsuse omandatud erialal tööle asuda langetas Linno kevadel ja on enda ütlust mööda sellega väga rahul. Linno üks värske kolleeg on matemaatikaõpetajana alustav Jaagup Lööper, kes eelnevalt on samuti töötanud erasektoris.