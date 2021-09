Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Valitsuse nõue tõendada toitlustusasutustes oma vaktsineeritust, koroona läbipõdemist või negatiivset testi on söögikohtadest viinud nädalaga rohkesti kliente, drastilisemate näidete põhjal on käive langenud isegi kuni 70 protsenti. Nädal aega tagasi jõustunud valitsuse otsus nõuab, et toitlustusettevõtted, kus süüakse-juuakse kohapeal, küsiksid inimestelt vaktsiinipassi, koroona läbipõdemise tõendit või negatiivset testi. Sämmi Grilli pidava OÜ Mäo Grill juhatuse liikme Enno Vaabi ütlust mööda kadus lisanõude kehtimise esimesel nädalal populaarsel toitlustuskohal käibest kolmandik.

* Kolmapäeval avas PAIde lasteaed Lillepai majas esimesena Järvamaal tasandusrühma kõnepuudega lastele. Uues rühmas hakkab esialgu iga päev käima kuus last, kes saavad omaette ruumides rahulikult mängida ja õppida, et oma oskustega eakaaslastele järele jõuda. PAIde lasteaia direktor Ele Enn ütles, et mõte selline rühm avada mõlkus neil juba ammu mõtteis, kuid tegudeni jõudsid nad sel kevadel, kui Innove nõustajatega arutledes sai selgeks, et paljude laste muret saab kõige paremini murda eraldi lastaiarühma luues.

* Järva vallavolikogu võttis 13 poolthäälega vastu otsuse sulgeda 3. jaanuarist 2022 Aravete hooldekeskus. 4. augusti seisuga on hooldekeskuses hooldusel kümme inimest. Neist kaks on Järva vallavalitsuse eestkostel, neli Järva valla sissekirjutusega ja neli teistest omavalitsustest, kelle ümberpaigutuseks on läbi räägitud Imastu hooldekodu ja aasta lõpuks Peetri alevikus valmiva hooldekoduga.

* Teisipäeval allkirjastasid Paides heade kavatsuste koostöölepingu arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ja Paide gümnaasiumi koolijuht Margo Sootla. Kaspar Tammist ütles, et koostöölepe Paide gümnaasiumiga on üks tähtsamaid verstaposte arvamusfestivali üheksa-aastase eluea jooksul.

* USA viimane ööl vastu teisipäeva Afganistanist lahkunud sõjaväelane, 82. õhudessantdiviisi ülem kindralmajor Christopher Donahue on sama mees, kes tegi 8. mai varahommikul Järvamaal Nurmsi lennuvälja kohal õppuse «Swift Response» ajal koos õhudessanti sooritavate alluvatega langevarjuhüppe.

* Eelmisel laupäeval lõppesid Väätsa liivaväljakutel terve suve kestnud Pehme Sisustuse rahvavollevõistlused, kus veel viimaste hetkedeni polnud paremusjärjestus selgunud ja mängu läksid topelt kohapunktid.

* Laupäeval ja pühapäeval sõidetud Eesti ja Läti autoralli-meistrivõistluste järjekordsel etapil, Lõuna-Eesti rallil, nägi kihutamas ka esinduslikku seltskonda järvalasi, kes jõudsid masinaklassides ka poodiumile.