Mulle kui suure isuga meesterahvale Rootsi lauad meeldivad, eriti "söö-palju-jaksad" lauad. Paide laud on pigem "söö-palju-sul-raha-on" laud ehk toidu hind on fikseeritud 100 grammi hinnaga. Ise valid baaskomponendid- salat on kergem, liha raskem. Loogiline, eks.

Kohvik Tainascatering peremees Kaido Lepik selgitas, et septembrist kaotasid nad ära traditsioonilised päevapraed ning asendasid need rikkalikuma kaalubuffeega. "On salativalik, erinevaid toiduühikuid on seal 14," selgitas ta. "Sooja toidu poolelt on termoseid kokku seitse, kolm lisandite jaoks ja neli liha-kala jaoks."