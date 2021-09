Järjekordse „suure kolli“ elluäratamisele ollakse veelgi lähemal

Jaanuaris kirjutas Järva Teataja, et selle projekti tarbeks otsitakse masina Д12 mootorile hooratast ja dempferit.

Lisainfot saab siit!

Järva-Jaani vanatehnika peremees Tuve Kärner on öelnud, et kuna MA3si tuletõrje osa (eriti vee- ja vahupaak) on kõvasti deformeerunud, siis on nad plaaninud sellest sõidukist teha seikluste raja läbimise kulguri.

Tänaseks päevaks on vajalikud varuosad ehk MAZ-7310 originaalne hooratas koos automaatkasti dempferiga leitud.

Originaaldetaili maksumus oli suhteliselt kopsakas - koos maksude, vajaliku transpordiga 3000 eurot. Selle summa kogumiseks algatasid varjupaiga sõbrad toetusaktsiooni.

Nüüd antakse teada, et vajalik rahasumma on koos ja jupid on teel varjupaiga poole.

"Tõenäoliselt järgnevad lähitulevikus järgmised tegevused: mootorite transport varjupaiga töökotta, mootorite üle- ja läbivaatus, remont, õlivahetus, vajalike detailide ümbertõstmine originaal- ja doonormootori vahel jne. Ei maksa unustada ka mootori demonteerimisel potensiaalselt ärakadunud pisividinate otsimist või asendamist - poldid-mutrid jms," on pandud foorumipostitusse kirja. "Mingi hetk siis tuleb teha doonormootorile proovikäivitus ja alles seejärel hakkame mõtlema mootori pealetõstmisele."

Et tööd ja kulusid on veel palju, on kõikvõimalikud toetused jätkuvalt oodatud - võib toetada nii rahaliselt kui ka muude asjadega nagu õlid, värvid, abrasiivid, poldid-mutrid jne.jne.

Oktoobrisse on planeeritud ka varjupaiga sügistalgud, kus pannakse rõhku Uragani korrastamisele ja kuhu kõik vabatahtlikud on oodatud.