Toetust said taotleda kuni 40-aastased noored põllumajandusettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Maksimaalne toetussumma on taotleja kohta kuni 40 000 eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss on rõõmus, et võrreldes eelmise aastaga on noortaluniku toetuse vastu huvi tõusnud, käesolevas voorus esitati ligi kümme protsenti rohkem taotlusi kui eelmisel aastal.