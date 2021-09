Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa haigla lastearstidel Piret Värgil ja Siiri Trommil on raske mõista, miks vaktsiini peetakse mürgiks, mida laste peal katsetatakse, kuigi see on ainuvõimalik ennetusvahend, et peatada surmaga lõppeda võivat viirust. Miks lastevanemad nüüd äkki enam meditsiini ja lastearste ei usalda? Piret Värk ütles, et on viimastel aastatel teinud statistikat ja teab seetõttu hästi, et Järvamaa haigla sünnitusosakonnas laseb oma vastsündinud lapsele esimese vaktsiinisüsti tuberkuloosi vastu teha ligikaudu 95 protsenti lastevanematest. Üksnes viis protsenti deklareerib vaktsiinivastasust.

* Türi südalinnas asuv kahekorruseline puumaja on juba pikemat aega olnud kohalikele pinnuks silmas. Omal ajal ostis krundi ja sellel asuva maja endale Olerex plaaniga rajada kesklinna tankla. Nende plaanidega põrkus kütuse¬ettevõte kohalike vastuseisule ja bensiinijaama rajamise plaani hääletas maha ka vallavolikogu. Eelmisel nädalal kerkis hoone ümber piirdeaed ning näha oli töömehi, kes asusid maja katuselt eterniitplaate eemaldama ja tegema muid ettevalmistusi selleks, et maja lammutama hakata.

* Muusikakoolide direktorid loodavad, et kaht järjestikust õppeaastat kõvasti mõjutanud kaugõpet tänavu enam tegema ei pea. Samas tuleb igaks juhuks videotundideks valmis olla. Paide muusikakooli direktor Lauri Lugu sõnas, et neid õpilasi, kellele kaugõppevorm ei sobi, on ilmselt igas koolis. Kas ja kui suure lünga on viimane koroonakevad õpilastesse jätnud, see selgub tema ütlust mööda siis, kui sügisel saab pikemalt kontaktõppel olla.

* 1. septembril alustas Aravete keskkooli ja Albu põhikooli direktorina tööd kahe kooli vahel Sääskülas elav Paide gümnaasiumi endine õppejuht Annika Orula. Kuigi Orula on varem mõlemas koolis füüsikaõpetaja olnud ning Albus üheksa aastat õppinud, tunnetab ta, et eemal oldud aastatega on mõlemas majas nii mõndagi muutunud.

* Muusika- ja inglise keele õpetaja ning lauluringide juhendaja Tiina Kivimäe on Paides tuntud ja lugupeetud inimene, keda spordiga eriti tihedalt ei seostata. Kui Tiina kevadel Järvamaa järvejooksudele ilmus ja ütles tuttavatele, et teeb kodus trenni, küsisid kolleegid talt naljatamisi, kas tal on uus mees. Ka silmanähtav kaalulangus, mis elumuutusega tavaliselt kaasas käib, ei jäänud küsijatel märkamata. «Ei ole mul mingit uut meest. Teen trenni ja jälgin, mida ja millal suhu panen,» vastas ta uudishimutsejatele.

* 1. septembril sooritas kümme tänavu Paide gümnaasiumi lõpetanud ja klassikaaslastega kaitseväe ajateenistusse läinud noormeest Tapal sõduri baaskursuse lõpurännaku. 12 tundi väldanud 30kilomeetrisel katsumusterohkel teekonnal saatis neid Järva Teataja ajakirjanik.

* Seenehooaeg on ammuilma alanud ja õige eestlane siirdub vähemalt korra nädalas metsa, et seal põdrakärbestega võideldes korvid ja ämbrid seeni täis varuda. Teadjad ütlevad, et hoolimata troopilisest suvest olla tänavu eriti hea seeneaasta. Head seenekohad hoiab tulihingeline korilane kiivalt enda teada ja nende avaldamine võrdub vaat et riigisaladuse reetmisega. Kui palju mõtleb keegi purgist marineeritud seent kahvli otsa ja siis suhu torgates aga sellele, et seened on ühed esimestest organismidest, kes umbes 400 miljonit aastat tagasi, Siluri ajastu algusaegadel, maismaad asustama hakkasid. Või kui paljud teavad, et maailma suurim seen võtaks enda alla poole Kadrioru pargi suurusest alast.