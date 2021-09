Vastsündinud beebipoiss. Pilt on illustratiivne FOTO: Shutterstock

Järvamaa Haigla annab teada, et kuigi alates 9. augustist on haiglas Covid-19 ohutase "kollane" ja patsientidele kehtib külastuskeeld, toimuvad haigla sünnitusosakonnas peresünnitused ning vabade peretubade olemasolul saab ka tugiisik osakonnas viibida. Arvestada tuleks aga, et tugiisik peab osakonda saabumisel tegema tasulise Covid-19 testi, mis maksab 30 eurot.