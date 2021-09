Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa keskraamatukogus on juba kahel korral käinud salapärane heategija, kes on toonud varajastel hommikutundidel maja ukse taha suurte kilekottidega uuemat sorti kirjandust, kuid jätnud lisamata, mis eesmärgil ta seda teeb. Nüüd otsivad raamatukogu töötajad annetuse teinud naisega kontakti.

* Pühapäeva pärastlõunal leidsid Paide linnas Mündi metsas seenel käinud Marju ja Marek Reismann keset metsa koera, kellel oli kõrval veeämber ja hunnik krõbinaid, kuid peremeest polnud kusagil näha. Marju Reismann ütles, et metsas koera nähes andis ta sisetunne märku, et asi pole õige. «Miks peaks üks koer veeämbri ja krõbinatega keset paksu metsa olema? Kui peremees oleks seenele läinud ja koer nii kuulekas on, võinuks ta ju lihtsalt kõrval lonkida. Seenelkäigu ajaks piisanuks koerale ka joogiveest, miks jätta suur kuhi krõbinaid? Ja pealegi polnud koer puu külge seotud, vaid lahtiselt,» arutles ta.