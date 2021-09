Keskkonnaamet koostas Eestis levivate võõrnälkjate määramiseks infovoldiku

Sisestades aadressi www.keskkonnaamet.ee jõuate pealehe, kus üleval vasakus nurgas on „Elusloodus, looduskaitse" valdkond, millel klõpsades avaneb menüü teemadega. Kuue erineva teema hulgast leiate ka „Võõrliigid", kust leiate alateemad.

Võõrnälkjate temaatika on kindlasti valdkond, mis on viimasel kahel aastal enim kirgi kütnud. Võõrnälkjate alateema alt leiate rohkelt infot: pildigalerii, voldikuid ja videosid, lisaks on ennetus- ja tõrje soovitused. Seda lehte uuendame ja värskendame jooksvalt, kui meile jõuab olulist ning värskemat infot.