Neljapäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öö hakul on pilvisem ja kohati sajab vähest vihma. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on enamasti sajuta. Kohati tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, enne keskööd puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 9-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 4-8 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Enne südaööd sajab kohati veidi vihma ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 10-13 kraadi.

Ennelõunal on pilvi vähe ja ilm sajuta. Pärastlõuna on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.