Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud nädalal said Järvamaa omavalitsusjuhid juhuslikult teada, et uuest aastast pole Paides enam politseijaoskonda. Rapla ja Paide politsejaoskond liidetakse ja juht tuleb Raplamaalt. «No mis ma oskan öelda – jama! Keegi oleks võinud sellest muudatusest ka siinseid omavalitsusjuhte teavitada,» olid Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Priit Värgi esimesed emotsioonid.

* Õppeaasta alguses on põnev heita pilk Järvamaa haridusellu. Analüüsidest torkab enim silma tõsiasi, et maakonna gümnaasiumides ja kutsehariduskeskuses õppivate noorte arv on juba pikemat aega vähenemas. See toob jälle päevakorrale aastaid õhus püsinud küsimuse, kui kaua jätkub Järvamaa viies gümnaasiumis keskhariduse andmine.