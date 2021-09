Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolme kõige pikema nimekirjaga on Järvamaal kohalike omavalitsuste valimistele välja tulnud valimisliidud, mitte suured erakonnad. Kõige võimsamalt on valimisliit esindatud Türi vallas. Koduvald Türi ja Tulevikuvald Türi on välja pannud 63 kandidaati, seega kuulub 170st Türi valla kandidaadist koguni 126 valimisliitu.

* Neljapäeva lõunal tähistasid Võõbu–Mäo teelõigu ehitajad isekeskis Puiatu ökodukti kerkimist. Pidulikult saeti maha ülesseatud pärg. Betoonitööde objektijuht Rein Tohv ütles, et see on esimene monoliitne ökodukt Eestis. Ehitise moodustavad kaks suurt kaart. Tohv täpsustas, et päris valmis ökodukt veel ei ole, aga nii-öelda keha on valmis. Kuna koroona tõttu on mitu üritust ära jäänud, otsustas ettevõtte ökodukti püsti saamise puhul ehitajatele peo korraldada.

* Aravete keskkooli direktor Annika Orula andis teada, et seitsmes klass läks kolmapäeval koolist tagasi koju, sest 22 õpilasest kaks on koroonapositiivsed. «Teisipäeva õhtul saime teada ühest juhtumist – see õpilane ei käinud koolis juba esmaspäeval ja teisipäeval. Saatsime terviseametile lähikontaktsete nimekirja. Kolmapäeva hommikul, kui õpilased kooli tulid, saatsime kõik kooliõe juurde end testima,» selgitas ta.

* Rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva eel vestles Järva Teataja kolme noore inimesega, kes on kaalunud enesetappu, kuid suutnud elurõõmu endas uuesti üles leida. Kuidas nad seda tegid? Keidit vaevasid suitsiidimõtted ülikooliajal. Ta usub, et see oli mitme asja koosmõju. Ühtviisi rusuvalt mõjusid nii võõrasse keskkonda õppima minek, kaaslasest lahkuminek, turvatunde puudumine, pikaajaline stress kui ka unevõlg. Keidi ei osanud puhkamiseks aega võtta ega mõistnud, kui oluline see on. Ta asetas kõik kohustused heaolust ette¬poole ja lõpetas mustas augus. «Tundsin iga päev tohutuid hingepiinu ja emotsionaalset valu, mida ma ei suutnud välja kannatada. Mõtlesin, et palju ahvatlevam oleks mitte eksisteerida,» ütleb ta.

* Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg vabastas septembri esimestel päevadel Järvamaal 18 tema juures tervenenud kakku: neli händkakku, kuus kõrvukrätsu ja kaheksa kodukakku. Võsujalg märkis, et kogu tema hooajatöö lendas põhimõtteliselt korraga laiali. «Kuidagi tühi tunne on nüüd, aga süda on rahul, et nii palju linde sai eluks teise võimaluse,» ütles ta.

* Kas see on veoauto? GAZ-66-lt pärit kabiin sellele justkui viitaks.

On see traktor? Tõsta aga kabiin üles ja uudista: potisinist värvi ja Belarussi traktorilt pärit diiselmootor justkui lubaks nii mõelda.

Miks sellel tõstuk peal ja käru taga on?

Metsaveomasinad võivad olla ju nii veoautod kui ka traktorid. Enne langetustraktorite ajastut olid tõstuki ja haagistega varustatud siiski valdavalt veoautod. Vist?