„Eelmise aasta reidi käigus tõdesime, et ohutusteadlikkuse osas on haridusasutustes olukord mõnevõrra paremaks muutunud, kuid kõige enam tekitab muret evakuatsiooni puudutavate nõuete täitmine,“ sõnab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Lisaks olid koroonapandeemia tingimustes jäetud tegemata tulekahjuõppused, tuleohutuspaigaldised olid hooldamata ning probleeme oli ka tuletõkkeustega, mida hoiti avatud asendis. „Ka ettekirjutisi oleme viimasel aastal teinud kõige enam just nende teemadega seoses. Seega keskendume ka tänavu sellele, et tulekahju saaks kiirelt avastatud, evakuatsioon oleks tagatud ning tuletame meelde, et õppused saaksid kindlasti tehtud,“ selgitab Mõttus. Tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni õppust edasi lükata ei tohiks, vaid see tuleks kohandada vastavalt võimalustele ja epidemioloogilisele olukorrale riigis.