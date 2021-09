Annaliisa Aren õpib Türi muusikakoolis ja on edukas koguni kahes õppekavas: pilliõpetusosakonnas viiuli ja flöödi erialal, mis on suhteliselt harukordne. Õppekavas ettenähtule lisaks õpib ta veel ka klaverimängu üldklaveri tundides. Talendikonkursi esinemisvoorus üllatas ta žüriid sellega, et näitas oma mänguoskusi kõigel kolmel pillil.