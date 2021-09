Abipolitseinikud lähevad sügiskooli

“Sügiskooli eesmärk on abipolitseinike koolitamine, taseme tõstmine ja kuna osalejad on kõigist prefektuuridest, siis ka erinevate piirkondade parimate praktikate jagamine,” sõnas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Illimar Reinbusch.

Tema sõnul on sügiskooli töötubade teemad on mitmekesised ja keskenduvad erinevatele politsei töövaldkondadele. „Näiteks saavad abipolitseinikud teada, millised on esmased tegevused liiklusõnnetuse sündmuskohal, kuidas tegeleda radikaliseerunud isikuga ja käituda narkoaine kahtluse korral või tuvastada narkojoobes sõidukijuhti ning vajadusel osutada elupäästvat esmaabi. Teemad ja kaasused on valitud reaalsest elust ja läbitakse koolitusel võimalikult praktilisel moel, et neist oleks kasu abipolitseiniku töös,“ kirjeldas ta.