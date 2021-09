Paide Teater annab teada, et nad on kolme aasta vältel kaasanud oma tegevustesse sadu inimesi, küsinud nõu kümnetelt ning kutsunud appi rohkemgi, kui oleksime unistada osanud. Nüüd on viimaks hetk, et kõik need inimesed kokku koguda, kuna see, mis Paide Teatrit ees ootab – see on... midagi enamat.