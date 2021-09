Paide politseijaoskonna väärteomenetleja Ragne Tõnts sõnas, et antud juhtumist politseid teavitatud ei ole. "Küll aga oleme varasemalt saanud mitu teadet, kus autojuhid on esmakordselt Tallinn-Tartu maanteel liigelnud ning segadusse sattunud näiteks tähelepanu hajumise tõttu või on navigeerimisseadme juhiseid neid eksitanud," sõnas ta. "Kuna hetkel tehakse Tallinn-Tartu maanteel teetöid ning kõnealune video on salvestatud teetööde piirkonnas, siis võib arvata, et antud juhul inimene ei sõida vastassuunas pahatahtlikkusest, vaid ajutise liikluskorralduse vääriti mõistmise tõttu."