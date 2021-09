Selgusid Järvamaa ettevõtluse auhinna nominendid

Järvamaa parimad ettevõtjad Paide raekojas. Järvamaa parimad ettevõtted 2020 Aasta ettevõte – suurettevõte AS Väätsa Agro. Kandidaadid: OÜ Estonia ja AS Viking Window. Aasta ettevõte – väikeettevõte OÜ Sakret. Kandidaadid: OÜ Latter NT ja OÜ Truckmaint. Aasta ettevõte – mikroettevõte OÜ Raka Kogumiskeskus. Kandidaadid: OÜ PILV Production, OÜ WestRoad ja OÜ Paide Vee Tänava Apteek. Edukas startija Tikupoiss OÜt. Kandidaadid: OÜ Meko Metall ja OÜ Torulux. Aasta turismitegija Hindreku Turismitalu OÜ. Kandidaadid: Toosikannu OÜ ja Paide teater Vargamäel. Aasta pereettevõte Taikse Puit OÜ. Kandidaadid: OÜ Aarman Puit ja OÜ Convi Food Sweets. Aasta talu Jõeääre talu. Kandidaadid: Mäeotsa Hobitalu OÜ ja Põllema-Saare talu. Tervislik töökoht OÜ Verston Ehitus. Kandidaat: ASi Ensto Ensek Paide tehas. Ettevõtluse edendaja AS Konesko. Kandidaadid: AS Mäo Invest ja AS Amserv Auto. Parim kohalik toode ja/või teenus OÜ Convi Food Sweets. Kandidaadid: OÜ Traageldaja ja OÜ Mäo Grill. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja