Puhkekeskus saab laadamelu täis

Kesk-Eesti laat tähistab sel sügisel ka esimest sünnipäeva ning päevaprogramm on samuti uhke. Päevajuhi rolli täidab värskelt nelja missitiitliga kroonitud Hanna-Sandra.

,,Augustikuus tuli Kesk-Eesti laatade eestvedajatelt Andreselt ja Meeliselt mulle mega-äge pakkumine – olla terve laadapäeva vältel päevajuht. See on minu jaoks midagi täiesti uut ja ägedat, ning ma olen super elevil. Usun, et seekordne laat tuleb veel ägedam, kui eelmised ja ootan kõiki juba 19. septembril ostlema, müüma ja laadameeleolu nautima,” rääkis Hanna-Sandra.