Kabalased toovad seisma jäänud rõivad ja jalatsid letile

Türi kultuurikeskuse hallatava Kabala ja Oisu rahvamaja kultuurispetsialist Laura Otsus selgitas, et mõte koorus välja vestlusest kohalikus raamatukogus töötava Silva Meesakuga, kel kippus koduses riidekapis üle jääma liiga palju rõivaid, mida ta enam ei kanna, ent lihtsalt ära ka visata ei raatsi.

Samasuguse murega on Otsuse ütlust mööda Kabalas inimesi kindlasti veel, eriti tuttav on teema peredele, kus on lapsed, kes lihtsalt kasvavad rõivastest ja jalanõudest kiiresti välja.