Laupäevase Järva Teataja tutvustus

Grönbergi ütlust mööda sai silmadiagnoosiga selgeks, et varem kirja pandud MRT-uuringut polegi tarvis koerale teha ja neuroloogiliselt on temaga kõik hästi. «Koju tagasi sõitsime teadmisega, et koer vajab üksnes silmatilku ja sellega peaks tema seisund juba oluliselt paranema,» lausus ta.

*Aravete päästekomando saab 1. oktoobril 25aastaseks ja kõik need aastad on autojuhi, hiljem meeskonnavanemana seal ametis olnud kohalik mees Meelis Tamlak (58). Päästjastaaži on tal veelgi rohkem.

Peaaegu 30 aasta taha tagasi vaadates ütleb Meelis Tamlak, et alguses polnud tuletõrjujatel erilist väljaõpet ega õiget päästetehnikatki ning peamine, millega nad tegelesid, oli tulekahjude kustutamine.

"Tuld kustutasime, nagu oskasime, kogemusi ei olnud, igaüks oli ise tark,» meenutab ta.

Tamlak võrdleb ammuseid aegu praegusega, kus masinad käivad esinduses hoolduses ja päästjaks ei võeta inimest tänavalt, vaid inimene saadetakse enne kooli. «Meil tuleb igal aastal läbida arstlik kontroll, teha kehalised katsed ja läbida erialaline hindamine,» ütleb ta.

Kõrvaltvaatajale võib päästja­amet tunduda paraja logelemisena, sest väljakutseid pole kaugeltki iga päev.

«Meie töö sõltub hooajast. Kevadel ja suvel, kui kombainid ja põllud päevast päeva põlevad, on väljakutseid rohkem. Reageerimisel valitseb põhimõte, et kohale sõidab lähim komando, ja nii oleme sattunud appi Rakverre ja Põltsamaale või jõuad välja Peipsi äärde,» selgitab ta. « Aastaid tagasi sai Virumaale metsatulekahjule sõidetud ühel hommikul ja vahetuse lõppedes teisel hommikul tagasi.»

*Seenetark Külli Kalamees-Pani ütles sel nädalal, et kuigi osas kohtades on juba öökülma olnud, siis hea seeneaeg kestab. «Öökülma on ka seente pealt näha, sest kübarad on äärtest kergelt pruunikad,» selgitas ta. «Üldiselt on seenelistel siiski hästi, sest valikut on väga palju. On nii hilissügise kui varassügise seeni.»

Kui midagi selle sügise juures esile tuua, siis märkiski Kalamees-Pani, et nii suve- kui varasügise ja ka hilissügise seened on tulnud ühel ajal. «Näiteks külmaseen, mis tuleb välja siis, kui külmaks läheb, oli väljas juba augusti teises pooles,» lausus ta. «Midagi läks looduses nagu segamini.»

Et suve kaks esimest kuud olid väga kuivad, siis mõjutas see Kalamees-Pani ütlust mööda kaudselt ka seeneaega. «Vihmapuudus tähendas, et seeni ei olnud. Järvamaa kohta ei tea öelda, kuid Tartu- ja Põlvamaal ei sadanud kaks kuud tilkagi, mis tähendas seda, et seenehooaeg algas augusti keskpaigas,» selgitas ta. «Tavaliselt sellal hooaeg algabki, kuid mitte hilissügise seentega.»