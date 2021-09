Järvamaa Turismipäeval 2021 on teemaks kohalolek digimaailmas, turismiteenuste arendus ja turundus rohelises sihtkohas, jätkusuutlikkus ning koostöö nii Kesk-Eesti regionaalsel tasandil kui Eesti turismimaastikul laiemalt.

Osalema on teretulnud kõigi Järvamaal turismiga tegelevate ettevõtete ja organisatsioonide esindajad. Vajalik on eelnev registreerimine ning juhitakse tähelepanu, et kõigil osalejatel tuleb esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.