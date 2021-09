Objektijuht Rein Tohv ütles, et autod pääsesid umbes paarikilomeetrisele lõigule. Märke hakkasid töömehed püsti panema juba nädalavahetusel. Veel eile lõuna paiku käis usin teekattemärgistuste tegemine. Täiskiirusel sõita uuel teelõigul veel ei saa. Tohv sõnas, et tee pole siiski lõplikult valmis, puudu on piirded ja osa liiklusmärke.