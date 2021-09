Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise reede seisuga on terviseameti esialgsetel andmetel Järvamaal surnud 26 koroonaviirusega nakatunut, kes valdavalt olid mehed. Terviseameti kommunikatsioonitöötaja Kirsi Pruudel andis teada, et 17. septembri seisuga oli Järvamaal registreeritud 26 surmajuhtu, kus lahkujal oli tuvastatud koroonaviirus. Nendest seitse on olnud naised ja 19 mehed. Seda, et mehed surevad koroonaviirusse rohkem, näitab ka üle-eestiline statistika.