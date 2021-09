Ago Luberg tõi näite: „Kui meil on vaja liikuda ukseni, siis tegelikult liikumine tähendab seda, et me peame ühte jalga natuke tõstma, edasi liigutama, maha panema, seejärel teist jalga tõstma, liigutama ja maha panema. Ehk siis arvuti jaoks on meil vaja pealtnäha ka primitiivsed tegevused tükeldada väiksemateks sammudeks.“