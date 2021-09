Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeval on Pärnu kohtumajas eelistung meeste üle, kes tabati tänavu 27. veebruaril Amblas viie kilogrammi kokaiiniga. Kohtu ette astuvad Kalmer Külv, Laur Kipper, Marko-Mait Metso ja Hannes Laas. Politseinikud võtsid Laur Kipperi 27. veebruaril Ambla alevikus kinni. Kinnipidamisel leiti temale kuuluvast isiklikust sõiduautost kilepakend, mis sisaldas üht kilogrammi kokaiini. Peidikutega sõiduautost leidsid politseinikud veel neli pakendit, mis sisaldasid kokku neli kilogrammi kokaiini. Kalmer Külv ja Marko-Mait Metso põgenesid sündmuskohalt sõiduautoga, kuid politseinikel õnnestus nad tund aega hiljem pärast avarii põhjustamist Tamsalu linnas kinni võtta. Hannes Laas peeti kahtlustatavana kinni ligi kuu aega hiljem. Kalmer Külvi, Laur Kipperit, Marko-Mait Metsot ja Hannes Laasi süüdistatakse narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitluses, mille on toime pannud grupp või kuritegelik ühendus. Süüdimõistmise korral võidakse neid karistada kuni kümneaastase vangistusega.

* Selgusid viis firmat, kes pääsesid Väätsa prügila enamusaktsiapaki ostmisel teise ringi. Need on Ragn-Sells, AS Green Marine, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, OÜ Tallinna Kommunaalteenused ja OÜ Partneco. Paide linnapea Priit Värk ütles, et start Väätsa prügila müügiks on olnud igati hea ja annab lootust, et Paide linn ja Türi vald teenivad müügist rohkem kui alghinnaks seatud kaks ja pool miljonit eurot. Värgi selgitusel on kõik viis ettevõtet esialgse pakkumise juba teinud, kuid summasid ei tohi ta avalikustada. Esialgne pakkumine pole ka oluline, sest teises voorus saavad viie pakkuja esindajad tutvuda täpsemalt Väätsa prügila andmetega ja küsida lisainfot, et selle põhjal oma pakkumist suurendada või vähendada. Värk lisas, et ka lõplik hinnapakkumine on salajane ja konkurendid ei tea, kui palju teised pakkusid.

* Paide Hammerbecki põhikooli õpilased ja õpetajad käivad juba teist aastat kampaania korras koolis jalgsi. Kahenädalase kampaania käigus loodab kool utsitada rohkem liikuma võimalikult paljusid oma pere liikmeid. Esmaspäevast 1. oktoobrini kestva ettevõtmise mõte on, et kõik Paide linnas elavad õpilased ja õpetajad plaaniksid oma kooli tuleku jalgsi või rattaga. Bussiga kooli tulles läheb arvesse teekond jalgsi bussipeatusest koolimajani. Need, kes elavad kaugemal ja peavad kasutama autot, valivad koolist parajal kaugusel oleva koha näiteks lapsevanema töökohast, mõne koolist kaugema poe parklast, linna piirist ja tulevad sealt jalgsi.

* Kui veel 2019. aastal said Paide–Türi rahvajooksu korraldajad raporteerida, et kõikide distantside peale oli osalejaid 3700 ringis, siis seekord on hästi, kui 1100 inimest kokku tuleb. Põhjusi selleks on mitu. Paide–Türi rahvajooksu korraldaja Erich Petrovits ütles kesknädalal, et Paide–Türi distantsi ja Türi linnajooksu peale on kirjas ligi 850 inimest. «Jooksupäeval arvestame nii, et pikale distantsile tuleb 500 ja lühikesele 600 inimest – numbreidki oleme tellinud selliselt. Natukene nimesid on veel ka sisestamata,» selgitas ta.

* Paide jalgpallifänn Chris Murro sai pühapäeval enne JK Türi Ganvixi ja Jõhvi FC Phoenixi mängu Türil kätte viis Ganvixi ajaloolist särki, mida meeskonna pallurid on liigas mängimise aastatel riburada kandnud. JK Türi Ganvix eestvedaja Vitali Gansen ütles, et teades, kui suur jalgpallifänn Chris Murro on, ja seda, et ta kogub nimelisi ja tähendusega jalgpallisärke, tekkiski tal mõte kinkida noormehele killuke nende meeskonna ajalugu. «Kõige esimene tumesinine särk pärinebki 2004. aastast, kui Ganvix liigamänge alustas, teised on kõik paari-kolme aasta tagant juurde tulnud,» täpsustas ta.