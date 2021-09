Vanatehnika varjupika jõudis militaarmonstrum

Varjupaiga peremehe Tuve Kärneri ütlust mööda on see Scania veoauto alusel ehitatud rootori tüüpi lumepuhuriga masin, mida ilmselt kasutati kunagi lennuvälja puhastamiseks. «Masina pealisehitusel on kaks mootorit: veoauto jõuallikas ja lumepuhurit käitav mootor. Kaalub see üle 14 tonni,» lausus ta.