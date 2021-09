Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Suve algul jõudsid Järva vallavanema Arto Saare kõrvu sahinad, et volikogu esimehe Rait Pihelga eestvedamisel soovitakse teda ametist maha võtta. Saar otsustas, et ei jää käed rüpes ootama, vaid valmistub võitluseks. Kui Pihelgas soovib teda umbusaldada, siis tuleb vastata sama käiguga ja esitada Pihelga vastu umbusaldus. Mida aga tuua volikogu esimehe umbusaldamise põhjuseks? Saar teadis, et Pihelga kasutuses on olnud juba aastaid vallale kuuluv korter Amblas. Saar vaatas arvutist järele, et Pihelgas on viimase poole aasta jooksul tarbinud Ambla korteris kõigest ühe kuupmeetri vett. See peaks olema ilmekas fakt selle kohta, et volikogu esimees veedab suurema osa ajast kusagil mujal. Saar andis sellest leiust e-kirja teel teada ka oma lähimatele võitluskaaslastele. See oli aga eksimus, sest ole või vallavanem, aga sa ei tohi rääkida kolmandatele isikutele, kui palju mõni sinu vallas elav inimene vett tarbib.