Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles pressiteate vahendusel, et pikalt kestnud laste huvide rikkumine on kõrvaldatud. Siemann loodab, et mõlemad vanemad suudavad edaspidi laste heaolu tagada ning lapsed ei pea enam kunagi sattuma olukorda, mis moel või teisel nende huve kahjustab. Kõigile, kes laste pärast muretsesid, saab vallavalitsus kinnitada, et laste elukorraldus on nüüdseks stabiilne ja turvaline ning erinevalt meedias kajastatud intsidendile eelnenud ajast on lõpuks lastele tagatud võimalus suhelda mõlema vanemaga. Lastel on üks kindel kodu ning nad saavad lapse arenguks ja kasvamiseks vajalikke teenuseid. Perel on olemas tugivõrgustik ning hetkel teevad ka laste mõlemad vanemad koostööd lastekaitseasutustega.