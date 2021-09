Mäletatavasti jäi eelmisel aastal rahvajooks koroonaviiruse tõttu esimest korda ära. 2019. aastal toimus viimati ka Kirna-Türi jooks ehk kõik suured muudatused, milleks oli jooksuaja nihkumine oktoobri algusest septembri lõppu ja lühikese distantsi asemele Türi linnajooksu loomine, on tänavu kavas esmakordselt.

Tänavu on nii, et pikale maale antakse start esmakordselt Paide linnastaadionilt. Põhijooksu distants tehti täpselt sama pikaks (13,6 km) kui varasematel aastatel, et kiirematel osalejatel ei katkeks võimalus joosta rajarekordit. Selleks suunati jooksutrass Paide linnastaadionil antava stardi järel Pärna tänavale ja sealt Raudtee tänavat pidi Pärnu tänavale, kust liigutakse edasi tavapärast teed mööda Türile.

Kui veel 2019. aastal said Paide-Türi rahvajooksu korraldajad raporteerida, et kõikide distantside peale oli osalejaid 3700 inimese ringis, siis seekordsel jooksupäeval on hästi kui 1100 inimest kokku tuleb.

Paide-Türi rahvajooksu korraldaja Erich Petrovits ütles kesknädalal, et Paide-Türi distantsi ja Türi linnajooksu peale on neil kirjas ca 850 inimest. „Jooksupäeval arvestame aga selliselt, et pikale distantsile tuleb 500 ja lühikesele oma 600 inimest- numbreidki oleme tellinud selliselt. Natukene nimesid on veel ka sisestamata,” avaldas ta.

Kui 2019. oli Paide-Türi distantsil ligi poolsada osalejat, siis ka tänavu pole neid arvatavasti väga palju vähem. Kirna-Türi distantsil oli lõpetajaid aga pea 1800.

Seda, et lühikest võistlusmaad asendavale Türi linnajooksule paneb end kirja loodetust kordades vähem osalejaid, tuli Petrovitsile mõningase üllatusena. „5 kilomeetrit on ju lihtsam kui 6,5,” põhjendas ta. „Et väljapoolt maakonda tulija valib pikem pika distantsi ja endisele Kirna-Türi distantsile tuli väga palju Järvamaa koolinoori, siis koroonaaeg ja ja õpilaste haigestumine põhjustab ka linnajooksu suurt langust. Lootsime linnajooksule osalejaid 1500-2000 ringis.”

Eraldi lastejookse jooksupäeva hommikul Paides ja Türi ei korraldata. Petrovits rõhutas, et kui arvestada sisse asjaolu, et tavaliselt oli neil lastejooksudes osalejaid 1500-1600 ringis, siis kolmapäevahommikuse seisuga oli lasteaedades ja koolides kohapeal toimuvatele lastejooksudele kirjapannuid ligi 2100. „Selliselt arvestades oleks seekordsel rahvajooksul osalejaid oma 3200 ehk langus ei olegi sedavõrd suur,” arutles ta. „Lastejooksude osalejate kasvu me lootsimegi ja see teeb Türi linnajooksu languse kõrval kindlasti ka heameelt.”